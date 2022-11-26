Ardahan'ın yükseklerinde kar yağışı

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Dinçer AKTEMUR/ ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Ardahan-Şavşat yolunun 2 bin 500 rakımlı Sahara Geçidi ile Damal-Posof yolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi'nde etkili olan kar yağışı, sürücüleri zorladı. Karayolları ekipleri, bu yollarda karla mücadele çalışması başlattı. Kentte hayvanlarını otlatmak için meraya götürenler de kara hazırlıksız yakalanınca zor anlar yaşadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR

2022-11-26 11:59:43



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