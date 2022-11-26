Trafik büroda görevli uzman jandarma, trafik kazasında öldü 

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Dinçer AKTEMUR/ ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Hanak Jandarma Komutanlığı trafik bürosunda uzman jandarma Kürşat Kara (45), yaşamını yitirdi.

Kaza, sabaha karşı, Hanak mesire alanı bölgesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen, otomobilin şarampole yuvarlandığı ihbarıyla bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, defalarca takla atıp şarampole yuvarlandığı tespit edilen otomobilde 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ölen kişinin, Hanak İlçe Jandarma Komutanlığı trafik bürosunda görevli, 2 çocuk babası uzman jandarma Kürşat Kara olduğu tespit edildi. Kara'nın Aksaraylı olduğu ve otopsinin ardından cenazesinin memleketine gönderileceği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR

2022-11-26 12:40:51



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