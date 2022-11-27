Ardahan'da sis etkili oldu

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle ortaya güzel görüntüler çıktı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur sonrası sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Bazı noktalarda ise güzel manzaralar ortaya çıktı. Sisle kaplanan Ayyıldızlı Dağ ile Ramazan tabyaları dron ile görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR
2022-11-27 11:40:37
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