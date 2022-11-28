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Ardahan'da eksi 7'de nehirler dondu, ağaçlar kırağı tuttu

DHA

Ardahan'da eksi 7'de nehirler dondu, ağaçlar kırağı tuttu


Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)-ARDAHAN'da kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili etkiliyor. Kent merkezinde otomobil camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu, nehirler kısmen dondu. 
Kentte etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Termometrelerin eksi 7 dereceyi gösterdiği kent merkezinde; otomobil camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu, nehirlerin de bazı bölümleri dondu. Çıldır ilçesinde ise hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 11 derece olarak ölçüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR
2022-11-28 12:28:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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