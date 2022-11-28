Ardahan'da eksi 7'de nehirler dondu, ağaçlar kırağı tuttu

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Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)-ARDAHAN'da kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili etkiliyor. Kent merkezinde otomobil camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu, nehirler kısmen dondu.

Kentte etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Termometrelerin eksi 7 dereceyi gösterdiği kent merkezinde; otomobil camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu, nehirlerin de bazı bölümleri dondu. Çıldır ilçesinde ise hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 11 derece olarak ölçüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR

2022-11-28 12:28:33



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