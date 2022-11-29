Ardahan'da dondurucu soğuk; Göle eksi 10 ile en soğuk yer

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da hava sıcaklığının eksi 10 derece olduğu Göle ilçesi, Türkiye'nin en soğuk noktası oldu.
Hava sıcaklığının gece eksi 6 ölçüldüğü kentte, otomobil camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu, nehirler de kısmen dondu. Sürücüler, buz tutan araç camlarını temizleyip yola çıktı. Hava sıcaklığının eksi 10 derece ölçüldüğü Göle ilçesi yurdun en soğuk noktası oldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR
2022-11-29 17:24:37
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