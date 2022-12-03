Ardahan'a kar yağışı etkili oldu

Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)ARDAHAN'a gece boyunca etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Yağışla birlikte kent merkezi beyaza büründü.
Ardahan´da dün geceden beri etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan karla birlikte kent merkezi beyaza büründü. Vatandaşlar sabah evlerinden çıktıklarında beyaz örtüyle karşılaştı. Karla birlikte park ve bahçelerde güzel görüntüler oluştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2022-12-03 11:41:04
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