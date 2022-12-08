İlkokul öğrencilerinden kazalara karşı 'kış lastiği' farkındalık eylemi



Doğuş Poyraz DURAK/ ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'ın Göle ilçesinde ilkokul öğrencileri, kış aylarının gelmesiyle artan trafik kazalarına farkındalık için öğretmenleri ile 'sessiz çığlık' eylemi düzenledi. Trafik polislerinin kontrolünde 5'er dakika yol kesen öğrenci ve öğretmenler, sürücüleri başta kış lastiği olmak üzere yayalara yol vermeleri ve kurallara uymaları konusunda uyardı.

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden olan Göle ilçesindeki okullarından öğretmenleri eşlinde çıkan öğrenciler, ellerinde pankart ve dövizlerle 'Yayaya yol ver' diye slogan atarak yürüdü. Öğrencilere çevredekiler de alkışları ile destek verdi. Trafik polisleri kontrolünde, geçen yıl ölümlü trafik kazasının yaşandığı Göle çevre yolu ile Oltu ve Kars Caddesi'nde 5'er dakika yol kesen öğrenciler, sessizce bekledi. Eylemlerinin ardından öğrenciler, öğretmenleri ile yanlarına gittikleri sürücülere, başta kış lastiği olmak üzere yayalara yol vermeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Etkinlikle 'trafik terörü'ne farkındalık oluşturduklarını belirten Göle Hüseyin Gedik İlkokulu'nun müdürü İsmail Akkaş, "İlçemizde özellikle kar yağınca kazalar artıyor. Buna dikkat çekmek için hazırladığımız dövizlerle ilçe merkezinde gezerek üç önemli kara yolunda 5'er dakika olmak üzere polis kontrolünde yol kestik. Sürücüleri özellikle araçlarında kış lastiği kullanmaları, geçitlerde yayalara yol vermeleri ve trafik kurallarına uymalarını istedik. Halkımız da bize alkışları ile destek verdi. Umarız biraz olsun dikkat çekmişizdir çünkü bu yollarda artık üzücü olaylar duymak istemiyoruz. Biraz dikkat ve kurallara uyduğumuz takdirde kimse zarar görmez" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Göle Doğuş Poyraz DURAK

2022-12-08 09:43:12



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