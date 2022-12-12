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Kars ve Ardahan beyaza büründü

DHA

Kars ve Ardahan beyaza büründü


Deniz BAŞLIVolkan KARABAĞ/ARDAHAN, KARS, (DHA)KARS ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu. Mevsimin ilk karında Kars beyaza bürünürken, Ardahan'da çocuklar kar topu oynayarak eğlendi.
Ardahan'da etkili olan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Kent merkezini beyaza bürüyen karla birlikte çocuklar, okullarının bahçesinde kar topu oynadı. Vatandaşlar iş yerlerinin önünde ve araçlarında biriken karı temizlemeye çalıştı.
Kars'a da mevsimin ilk karı yağdı. Lapa lapa yağan karla birlikte kent merkezi beyaza büründü. Kar yağışı sonrası esnaf iş yerlerinin önünde biriken karları kendi imkanlarıyla temizledi. Karın yağmasından memnun olduğunu söyleyen Yılmaz Güney, "Kar yağması güzel ama soğuğa çevirmesi güzel değil. Bir haftadır hava zaten kapalıydı, zaten kar yağmasını bekliyorduk, iyi oldu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI-Volkan KARABAĞ
2022-12-12 14:48:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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