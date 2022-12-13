Ardahan'da kar kalınlığı, 16 santime ulaştı

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Deniz BAŞLI/ ARDAHAN (DHA)ARDAHAN'da yoğun yağış etkili olurken, kar kalınlığı ise 16 santimetreye kadar ulaştı. Kapanan 9 köy yolu, çalışmaların ardından ulaşıma yeniden açıldı.

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kent merkezini kaplayan beyaz örtünün kalınlığı, 16 santimetre oldu. Ardahan Belediyesi kent merkezinde, Karayolları şehirler arası yollarda, İl Özel İdaresi de köy yollarında temizlik çalışması başlattı. Kuruluşların karla mücadele ekipleri, ulaşımda herhangi sıkıntı yaşanmaması için cadde ve sokaklarda, araç ve yaya trafiğinin olduğu bölgeleri temizledi. Kar yağışı nedeniyle kapanan 9 köy yolu ise ekipler tarafından yeniden ulaşıma açıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2022-12-13 10:13:47



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