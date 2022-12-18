Ardahan´da soğuk hava etkili oldu; Göle eksi 15,6

Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)ARDAHAN kar yağışı ardından soğuk havanın etkisi altına girdi. Göle İlçesinde sıcaklık sıfırın altında 15,6 dereceye kadar düştü.
Göle İlçesinden doğan kent merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi´ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyinin kıyı bölümleri, soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Geçen yıllara göre daha geç donan Kura Nehri'nin etrafında kırağıyla güzel görüntüler de ortaya çıktı. Kent merkezinde de çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Ardahan merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece ölçülürken, ilçelerinde yine sıfırın altında olmak üzere Göle'nin Yavuzlar köyünde 15,6, Çıldır'da 9,5, Damal'da 8,5, Hanak'ta 7,7 ve Posof'ta 3,8 derece olarak ölçüldü.(DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2022-12-18 15:30:50
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