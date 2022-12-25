Ardahan eksi 14,8 ile dondu

Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)Ardahan'da soğuk hava etkili olurkin, kent merkezinde sıcaklık sıfırın altında 14,8 dereceye kadar düştü.
Soğuk hava, özellikle gece ve sabah erken saatlerde etkili olurken; iş yerlerinin kapı kilitleri dondu, camlar buz tuttu, ağaçlar ve tel örgüler kırağı ile kaplandı. Ardahan merkezinde hava sıcaklığı dün gece sıfırın altında 14,8 derece ölçülürken, ilçelerinde yine sıfırın altında olmak üzere, Çıldır'da 14,3, Göle'de 14, Damal'da 13,7, Hanak'ta 10,8 ve Posof'ta 8,6 olarak ölçüldü. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2022-12-25 12:14:57
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