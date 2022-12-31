Ardahan'da yeni yıla deve oyunu ile bahşiş toplayarak girdiler

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Alper TURGUT/ POSOF (Ardahan), (DHA)ARDAHAN'ın Posof ilçesinde yeni yıla yöresel 'deve oyunu' ile giren gençler, davulzurna eşliğinde evleri gezerek, yılbaşı harçlığı topladı.

Posof´ta 2022´nin son gecesinde yöresel deve oyunu için bir araya gelen gençler, deve kostümü giyip ilçe merkezinde dolaştı. Cadde ve sokak aralarında davulzurna eşliğinde gezen gençlerin bahşiş almak için vatandaşları deveye bindirme anları ise ilginç görüntü oluşturdu. Sokak köpeğinin deve ekibiyle sokakları gezmesi de eğlenceye renk kattı.

Posof Kaymakamlık lojmanına giden gençler, Kaymakam Emrah Akduman´dan yılbaşı harçlığı aldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Posof Alper TURGUT

2022-12-31 22:27:06



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