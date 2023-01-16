Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'ne bırakılan ağlar, toplanmaya başladı



Suat İNCEDERE/ Ardahan, (ÇILDIR), (DHA)ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinin Akçakale köyündeki balıkçılar, dondurucu soğuk nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'ne yeni yılın ilk günleri Eskimo usulü balık avlamak için ağlarını suya bıraktı. Yaklaşık iki haftalık bekleyişin ardından ağları 'Ya nasip' diyerek buzun altından toplamaya başlayan balıkçılar, karın az yağmasının balığı da etkilediğini söyledi. Yüzeyi buz tutan gölün üzerinde kar olmaması nedeniyle balıkların ağlara gelmediğini belirten Yakup Topkaya, "Geçen yıllara nazaran balık az. Buzun üzeri açık olduğu için balık ağlara gelmiyor" dedi.

Ardahan ve Kars il sınırları içerisinde kalan ve deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, yeni yılla birlikte hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buzla kaplandı. Balıkçılar, 123 bin metrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve en büyük ikinci gölünün yüzerinde oluşan yaklaşık 15 santimlik buz tabakasını kazma ile kırarak, Eskimo usulü balık avına başladı. Yeni yılın ilk günlerinde sabah erken saatlerde donan gölün üzerinde kazma ve küreklerle küçük delikler açan balıkçılar, 10 metre uzunluğundaki tahta sırıkla ağlarını suya bıraktı. Yaklaşık iki haftalık bekleyişin ardından göle gelen balıkçılar, havanın güzel olduğu bir günde buz altındaki ağları çekerek balıkları topladı.

'GÖLÜN YÜZEYİNDEKİ BUZ ERİYENE KADAR BALIKLIÇILIĞA DEVAM EDECEĞİZ'

Gölün donması ile sezonu açtıklarını belirten Çıldır ilçesinden Yakup Topkaya (30), "Bu yıl göl havaların sıcak gitmesi nedeniyle geç dondu. Gölün yüzeyi buz tutmaya başlayınca yöre halkı olarak Eskimo usulü balık avlamaya başladı. Kıyıdan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta gölün yüzeyince açtığımız küçük deliklerden ağları içeri gönderdik. Daha sonra birkaç hafta bekledik ve gelip ağları topladık. Kar yağıp buzun üzerine kapatmadığı için beklediğimiz gibi balık az oldu. Ama buna da şükür topladığımız balıkları göl kenarındaki restoranlarda pişirip burayı gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlere ikram ediyoruz ya da pazarda satıyoruz. Gölün yüzeyindeki buz eriyene kadar Eskimo balıkçılığa devam edeceğiz. Bu balık tutma yöntemimiz turistler tarafından da ilgiyle izleniyor" diye konuştu. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Ardahan / Çıldır Suat İNCEDERE

2023-01-16 09:39:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.