Ardahan'da eğitime 1 gün ara verildi

ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Ardahan Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildiği duyurularak, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelindeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 06 Şubat 2023 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." denildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2023-02-05 22:24:17
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