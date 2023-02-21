Bir günlüğüne de olsa depremi unuttular

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´taki depremlerin ardından bölgeden getirilip Ardahan´a yerleştirilen ailelerin çocukları, Yalnızçam Kayak Merkezi'ne götürüldü. Burada kızaklarla kayan çocuklar, ardından bowling oynayıp, boyama etkinliği yaptı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu bölgeden AFAD koordinasyonu ile Ardahan'a getirilen aileler, KYK yurtlarına yerleştirildi. Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'tan getirilen depremzedelerin her türlü ihtiyacı karşılanırken, çocuklar içinse sosyal ve sportif faaliyetler düzenleniyor.
Depremzede çocuklar, Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonu ile Yalnızçam Kayak Merkezi'ne götürüldü. Kar kalınlığının yarım metreye yaklaştığı kayak merkezinde gezen çocuklar, kızaklarla kaydı. Gün boyu eğlenen çocuklar, daha sonra Ardahan Üniversitesi'nin spor salonunda bowling oynadı. Çocuklar, ardından Güzel Sanatlar Fakültesi'ne geçti. Burada akademisyenlerin ağırladığı çocuklar, resim çizip, boyama etkinliği yaptı.
Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Deprem bölgesinden ilimize gelen aileleri tek tek ziyaret ettik. Depremzede ailelerin çocukları için çeşitli sosyal ve sportif faaliyetler düzenledik. Çocuklarımıza destek olmak amacıyla etkinliklerimize devam edeceğiz. Ayrıca tüm KYK yurtlarımız depremzede ailelerin hizmetine girdi. Bir kısım aileler, yurtlarda barınmaya başladı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2023-02-21 09:42:07
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