

Deniz BAŞLIMuzaffer KOŞAN/ARDAHAN, ERZİNCAN, (DHA)ARDAHAN ve Erzincan'da kar yağışı etkili oldu. Erzincan'da 135 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Ardahan kent merkezinde gece yarısı başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kent merkezinde trafikte araçlar güçlükle ilerledi. Belediye ve Karayolları ekipleri, yolların açık kalması için temizlik çalışması başlattı. Sabah kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar arabalarının üzerinde, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

135 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Erzincan´da ise etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle de toplam 135 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan merkezde 10, Çayırlı´da 6, İliç´te 5, Kemah´ta 10, Kemaliye´de 6, Refahiye´de 75, Tercan´da 13 ve Üzümlü´de 10 olmak üzere toplam 135 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi 68 ekip, 14 greyder, 3 dozer, 19 kepçe ve 4 bıçaklı kamyon ile yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2023-03-30 10:52:17



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