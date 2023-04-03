Leyleklere özel 'enerjisiz yuva'



Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da köylerde direklerin üstünde yaptıkları yuvalarda yaşayan leyleklerin elektrik çarpması sonucu ölmemeleri için hatlar yenilenerek, 20 bölgeye enerjiden arındırılmış ve üzerinde yuva da olan yeşil renkli direkler dikildi. Kente gelen leylekler, enerji bulunmayan yeni yuvalarında konaklamaya başladı.

Baharım müjdecisi leylekler Ardahan´a gelerek enerji bulunmayan yeni yuvalarında güvenle konaklamaya başladı. Enerjiden arındırılmış yuva yapılan yerlerden biri olan Kazlıköyün muhtarı Volkan Akbulak, "Leylekler köyümüze yaşlılarımızın söylediğine göre 50-60 yıldır yuva yaparlar. Bu yıl da köye gelen leylek kendileri için dikilen enerjisiz yuvalara hemen yerleşti. Leylek baharın müjdecisi, köyümüzün de simgesidir" dedi. (DHA)FOTOĞRAF

DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR

2023-04-03 09:41:01



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