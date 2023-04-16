Bakan Kirişci: Hayvan pazarlarını önümüzdeki günlerde açacağız (2)



KİRİŞCİ: NEDİR BU CUMHURİYETLE OLAN KAVGA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Ardahan´da yaptığı konuşmada, "Ne demek istiyor Sırrı Sakık, nedir bu sürgündekiler, nedir bu cezaevinden çıkarılacak olanlar, nedir bu cumhuriyetle olan kavga. Bunların hesabı farklı. Bunlar dışarıdaki belirli emperyal güçlerin içerideki uzantılarıdır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak için Ardahan´a geldi. Göle İlçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Kirişci burada seçim bürosunun açılışını yaptı. Daha sonra Ardahan´a geçen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci burada açılışını yaptığı seçim bürosu önünde partililere seslendi. Bakan Kirişci, "Cumhuriyet Halk Partisi bu milletin değerleriyle çatışan ve bu milletin değerlerini yok sayarak kendince bu millete format atmaya çalışan bir siyasi parti. Bugün bu partinin başında kaset ve kumpas skandalıyla gelmiş bir zat var. Demokrasilerde iktidar çok önemlidir, ama muhalefette bir iktidar kadar önemlidir. Çünkü muhalefet aynı zamanda, iktidarın yanlışlarını yeri ve zamanı geldiğinde uygun üslupla söyleyebilendir. Bu memlekette Cumhuriyet Halk Partisi hep fren olmuştur, hep fren olmuştur hep vesayet odakları ile iş birliği yapmış, işbirlikçiliği ile tanınan bir siyasi partidir" diye konuştu.

Muhalefete eleştirilerini sürdüren Bakan Kirişci konuşmasına şöyle devam etti:

"Geldiğimiz nokta itibari ile bunu bilmekte ve anlamakta fayda var. Sırrı Sakık cümleler kuruyor. Ne demek istediğini anlıyorum. Eğer bu milleti anlamaz bilmez olarak düşünüyorsalar şu altı artı biri bize bir izah etsinler. Ne demek istiyor Sırrı Sakık. Nedir bu sürgündekiler, nedir bu cezaevinden çıkarılacak olanlar, nedir bu cumhuriyetle olan kavga. Bunların hesabı farklı. Bunlar dışarıdaki belirli emperyal güçlerin içerideki uzantılarıdır. Amerika büyükelçisi Ankara´daki Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret ediyor. Bu uluslararası diplomaside dışişlerinden habersiz olarak yapılan böyle bir ziyaret bir skandaldır. Şehit kanlarıyla sulanmış bu coğrafyayı peşkeş çekmek isteyen içerideki işbirlikçisi olan Cumhuriyet Hal Partisi ve bunu ziyaret eden Amerika´nın Ankara Büyük Elçisi. Bunları biz şiddetle kınıyoruz. Bu demokrat olduğunu iddia eden ülkelerin başka ülkelere yeni bir vesayet uygulamasıdır. Bunlara bugüne kadar geçit vermedik ve vermeyeceğiz. Bundan tüm vatandaşlarımız müsterih olsun. Bir ülkenin vesayet odaklarından kurtulması, bir ülkenin özgürlüğünü, tabir yerindeyse en ince noktasına kadar yaşaması ve hissetmesi kendisinin yerli ve milli üretimiyle orantılıdır. Bir Kıbrıs harekâtı düzenledik. Yarım yamalak bir harekâttı belki. Yaptığımız da büyük bir operasyon da değildi ama ambargonun ardı arkası kesilmedi ve o süreç Türkiye´de savunma sanayi ile ilgili yerli ve milliği gündeme getirdi. İktidara geldiğimizde yüzde 20 olan savunma sanayi bugün yüzde 80´lerin üzerinde. Artık ürettiğimiz hava araçları, kara araçları, her türlü askeri mühimmatlar ve savunma sanayi ile ilgili her türlü araçlar için ürettiğimiz kelimeler neredeyse lügatte bitmek üzere."

'MERA MUHAFAZA MEMURLUĞU İHDAS EDECEĞİZ'

Daha sonra Ardahan Üniversitesi Konferans salonunda düzenlenen Ardahan Sektörü Temsilcileri Toplantısına katılan Bakan Kirişci, yeni bir kadro ihdas edeceklerini belirterek, "Artık meralarımızda mera muhafaza memurluğu ihdas edeceğiz, tıpkı orman muhafaza memurluğunda olduğu gibi ve böylelikle bir ihtilafa konu olmadan bu meralarımızın adil ve adaletli bir şekilde hayvanlarımızın otlatılmasında kullanılmasını sağlayacağız. Bu da inşallah bu devrimin bir parçası olarak gerçekleşmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldıktan sonra kara yolu ile Kars´a geçti. (DHA)Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)FOTOĞRAF DHA-Politika Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2023-04-16 21:11:45



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