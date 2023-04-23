Nehre giren hayvanlarını kurtarmak isterken suya düşüp, kayboldu

Deniz BAŞLI/ ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da, Kura Nehri çevresinde otlattığı hayvanları suya giren ve onları kurtarmaya çalışırken dengesini kaybedip nehre düşen Mehmet Arık (65) için arama çalışması başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Ardahan'da, Kura Nehri'nde meydana geldi. Mehmet Arık'ın Kura Nehri'nin çevresindeki otlaklarda otlattığı hayvanları suya girdi. Suya giren hayvanlarını gören Arık, onlara engel olmak istediği sırada dengesini kaybederek, nehre düştü. Arık suya düştükten sonra gözden kaybolurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İhbarla bölgeye ulaşan ekipler, Mehmet Arık için arama çalışması başlattı. Ekiplerin başlattığı çalışmalar sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ardahan Deniz BAŞLI
2023-04-23 18:30:10
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