Hayvanlarını kurtarmak için girdiği çayda kaybolan besicinin cansız bedeni bulundu



Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN´ın Göle ilçesinde mahsur kalan ineklerini kurtarmak için girdiği çayda kaybolan besici Mehmet Arık´ın (65), cansız bedeni bulundu.

İlçenin Yeleçli köyü kırsalında 2 çocuk babası Mehmet Arık´ın otlattığı büyükbaş hayvanlardan bazıları, Sarme Çayı´nda bataklık olan alanda mahsur kaldı. Arık, hayvanlarını kurtarmak için girdiği bataklıkta kayboldu. Bölgedeki diğer çobanların ihbarıyla olay yerine AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gün boyu yaptığı arama çalışmaları sonuçsuz kalınca, bölgeye Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğü´nden su altı kurtarma ekipleri istendi.

Bugün olay yerine gelen dalgıç ekipleri, Mehmet Arık´ın cansız bedenine ulaştı. Arık´ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum´a gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Ardahan Dinçer AKTEMUR

2023-04-24 13:44:19



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