Ardahan´da zift tankı patladı: 4 yaralı

Dinçer AKTEMUR/ARNDAHAN, (DHA)ARDAHAN´ın Damal ilçesinde özel bir şirkete ait zift tankında meydana gelen patlamada, 2´si ağır, 4 işçi yaralandı.
Damal ilçesinde özel bir inşaat firmasına ait tesisteki zift tankında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, 2´si ağır, 4 işçi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan işçilerden 2´si Erzurum´a, 1´i Trabzon´a 1´de yanık ünitesi bulunan başka bir hastaneye sevk edildi.
Jandarma, patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR
2023-04-27 17:12:02
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