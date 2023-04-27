Ardahan´da zift tankı patladı: 4 yaralı (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün istirahat edecek yarın programa devam edecek

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YARALANANLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Damal ilçesinde özel bir şirkete ait zift tankında meydana gelen patlamada yaralanan çalışanların kimlikleri belirlendi. Patlamada Ercan Demir, Nuri Cansever, Ümit Taşlan ve Olcay Yıldırım'ın yaralandığı bildirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR

2023-04-27 17:36:15



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