Ardahan´da zift tankı patladı: 4 yaralı (2)

YARALANANLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Damal ilçesinde özel bir şirkete ait zift tankında meydana gelen patlamada yaralanan çalışanların kimlikleri belirlendi. Patlamada Ercan Demir, Nuri Cansever, Ümit Taşlan ve Olcay Yıldırım'ın yaralandığı bildirildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR
2023-04-27 17:36:15
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