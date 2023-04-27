Tarlada çalışırken üzerine yıldırım düşen Devrim, öldü

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Deniz BAŞLI/ ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da tarlada çalışırken üzerine yıldırım düşen Devrim Caner Topçu (19), hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Ardahan merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Sulakyurt köyünde meydana geldi. Köyün girişindeki tarlasında çalışan Devrim Caner Topçu´nun üzerine yıldırım düştü. Yaralanan Topçu, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin Ardahan Devlet Hastanesi´ne kaldırdığı Devrim Caner Topçu, tüm yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2023-04-27 21:32:39



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