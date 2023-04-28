Zift tankındaki patlamada yaralanan işçiler hayati tehlikeyi atlattı



Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da, özel şirkete ait zift tankındaki patlamada yaralanan 4 işçiden durumu ağır olan 2 kişi, hayati tehlikeyi atlattı.

Damal ilçesinde özel bir inşaat firmasına ait tesisteki zift tankında, dün öğle saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 2'si ağır, 4 işçi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçilerden Ümit Taşlan (28) ile Ercan Demir (45) Erzurum Şehir Hastanesi yanık servisinde, Okay Yıldırım (29) KTÜ yanık yoğun bakım ünitesinde ve Nuri Cansever (45) ise ambulans uçakla götürüldüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan Ümit Taşlan ve Ercan Demir'in hayati tehlikeyi atlattıkları ve sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR

2023-04-28 12:27:58



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