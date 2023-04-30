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Ardahan'daki play-out maçında ortalık karıştı, karşılaşma tatil edildi

DHA

Ardahan'daki play-out maçında ortalık karıştı, karşılaşma tatil edildi


Deniz BAŞLI / ARDAHAN, (DHA) Serhat Ardahanspor ile Göle Belediyespor arasında oynanan play-off maçında ortalık savaş alanına döndü.
80'inci Yıl Şehir Stadyumu'nda Bölgesel Amatör Lig 3'üncü Grup'u 11'inci sırada bitiren Serhat Ardahanspor ile Ardahan 1'inci Amatör Ligi lider tamamlayan Göle Belediyespor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig Play-Out maçında ortalık karıştı. Gergin geçen maçın 90+2´nci dakikasında Serhat Ardahanspor, Göle Belediyespor karşısında 1-0 öne geçti. Gol sonrasında iki taraf arasında tartışmalar yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle iki takım oyuncuları kavga etti. Saha içerisindeki kavgaya tribünlerde dahil oldu. Olay Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası güçlükle yatıştırıldı. Çıkan kavgada bazı futbolcular yaralandı.
Karşılaşmanın hakemi yaşanan olaylar nedeniyle maçı tatil etti. Maçın sonucu TFF tarafından verilecek karar sonrası netleşecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Karşılaşmadaki tartışmalardan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2023-04-30 17:39:51

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