Ardahan'da AK Parti ve CHP 1'er vekil çıkardı



ARDAHAN, (DHA)CUMHURBAŞKANI Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Ardahan'da 2 milletvekilliğini AK Parti ile CHP paylaştı.

Ardahan'da milletvekilli seçimi için 68 bin 134 seçmenden 56 bin 374'i 339 sandıkta oy kullandı. 53 bin 898 seçmenin oyunun kabul edilirken, 2 bin 476 oy geçersiz sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti 18 bin 663, CHP 16 bin 135, Yeşil Sol Parti 11 bin 747, İYİ Parti 2 bin 650, MHP bin 606 oy aldı. Ardahan'da AK Partili Kağan Koç (31) ile CHP'li Özgür Erdem İncesu (44) şehrin 28'inci dönem milletvekilleri oldu.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ KAĞAN KOÇ

Kağan Koç, 1992'de Ardahan'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ardahan'da tamamladıktan sonra 2006 yılından itibaren ilk olarak Kars Fen Lisesi akabinde de Ardahan Fen Lisesi'nde eğitimimi tamamlayıp mezun oldu. 2010 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandı. 2014 yılında bu bölümden mezun olduktan sonra Ardahan'da serbest inşaat mühendisi olarak çalışmalarına başladı. Halen sahibi olduğu projecilik firmasıyla proje çizimi ve yapı inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. 2018-2021 yılları arasında Ardahan AK Parti il başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Ardından Şubat 2021 yılından itibaren de dönemimin en geç İl başkanı olarak bugüne kadar görev yaptı. Koç, 7 yıllık evli ve 2 çocuk babasıdır.

CHP MİLLETVEKİLİ ÖZGÜR ERDEM İNCESU

Özgür Erdem İncesu, 1979 yılında Ardahan Yalnızçam köyünde dünyaya geldi. Orta ve lise eğitimini Yükseliş Koleji´nde tamamlamış ve Bilkent Üniversitesi Ekonomi bölümünden şeref listesine girerek mezun oldu. UC San Diego, Amerika'da Uluslarası Finans ve Pazarlama eğitimi aldıktan sonra bir süre Merrill Lynch'te finansal danışman olarak çalışıp, 2003 yılında Türkiye'ye döndü. Aile şirketlerinde iş hayatına devam eden İncesu, 2014 ve 2019 seçimlerinde Çankaya Belediyesi Meclis üyeliğine seçildi. Çankaya Belediyesi Meclis Başkan Vekili olarak görev yapan İncesu, Türkiye Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. İncesu, 2005 yılında Zeynep Diren İncesu ile evlenmiş ve çiftin 2 çocuğu var. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2023-05-15 16:25:28



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