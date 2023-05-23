Ardahan'da askeri araç devrildi: 4 yaralı

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Dinçer AKTEMUR / ARNDAHAN, (DHA)ARDAHAN´ın Çıldır ilçesine bağlı Kurtkale köyü yakınlarında askeri araç şarampole düşerek ters döndü. Araçtaki 4 asker yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kurtkale bölgesinde meydana geldi. İçerisinde askerlerin bulunduğu araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek ters döndü. 112´ye bildirilen ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Ardahan ve Çıldır devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.(DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR

2023-05-23 12:08:29



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