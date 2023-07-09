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        Liseli Oğuzhan, hayvanlarını otlatırken yıldırım düşmesiyle öldü

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 11:54
        Liseli Oğuzhan, hayvanlarını otlatırken yıldırım düşmesiyle öldü

        Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'ın Hanak ilçesinde, ailesine ait hayvanları otlatan Ardahan Şehit Uzman Çavuş İbrahim Erdoğan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Oğuzhan Karataş (15), bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

        Okulların tatil olması sebebiyle Hanak ilçesine bağlı Börk köyündeki ailesinin yanına giden Oğuzhan Karataş, hayvanları otlatırken yıldırım düşmesiyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Oğuzhan Karataş'ı Hanak Sağlık Merkezi'ne götürdü. Karataş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Liseli Oğuzhan Karataş'ın cenazesinin bugün Börk köyünde toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

        2023-07-09 11:53:33

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