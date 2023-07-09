Atatürk silüetine pandemiden sonra bulut engeli

Deniz BAŞLI/ ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'ın Damal ilçesinin Ata Mahallesi'nde, güneşin Karadağ sırtlarına yansımasıyla oluşan Atatürk'ün silüeti, havanın bulutlu olması nedeniyle görülmedi. Yurt içinden ve yurt dışından Atatürk'ün dağa yansıyan silüetini izlemek için gelenler hayal kırıklığı yaşadı.

Damal ilçesindeki Ata Mahallesi'nde, güneşin ışıklarının Karadağ sırtlarına Atatürk silueti oluşturması dolayısıyla yapılan bu yıl 24´üncü 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' düzenlendi. Damal ormanlığında gerçekleştirilen şenliklerde halk oyunları gösterisi, yerel sanatçılar ve ozanlar, Kafkas Grubu Halk oyunları gösterileri yapıldı.

Dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını sebebiyle geçtiğimiz 3 yıl yapılamayan `Atatürk´ün İzinde ve Gölgesinde 24´üncü Damal Şenliklerine´ Ardahan Valisi Hüseyin Öner, CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Damal Kaymakamı Selim Cembekli, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı. Sanatçı Mustafa Özarslan´ın sahne aldığı şenlikle vatandaşlar türküler eşliğinde halay çekti.

HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE SİLÜET İZLENEMEDİ

Karadağ´ın eteklerinde saat 18.00´de izlenmesi planlanan Atatürk silüeti, hava muhalefeti nedeniyle görülemedi. Atatürk'ün dağa yansıyan silüetini izlemek için gelen çok sayıda vatandaş, hayal kırıklığı yaşadı. Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, festivalin ilçenin tanıtımına kültürel, sosyal ve ekonomik yaşamına ciddi katkıları olduğunu söyledi. Festivalde konuşan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, "Dünyayı etkisi altına alan bir pandemi söz konusuydu. Hastalıklarla mücadele kapsamında aldığımız tedbirler çerçevesinde bu tür etkinlikleri ne yazık ki yapamadık. Bu tür organizasyonların hepsine katılmaya ve iştirak etmeye çalışıyoruz" dedi.

SİLÜET NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Atatürk silüeti, ilk olarak 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Silüetin 1975 yılında gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilen fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığı'na gönderildi. 1995'ten beri her yıl temmuz ayında 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' düzenlenmeye başlandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2023-07-09 18:37:19