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        Ardahan'da silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 17:04
        Ardahan'da silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

        Deniz BAŞLI/ ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da çıkan silahlı kavgada, Gündüz Çamlıyurt yaşamını yitirdi, amcası Cemalettin Çamlıyurt yaralandı. Olayda tabancayla ateş eden Kurban Abdan gözaltına alındı.

        Olay, öğle saatlerinde, Damal ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle Kurban Abdan ile Gündüz Çamlıyurt arasında kavga çıktı. Kurban Abdan, üzerindeki tabancayla Gündüz Çamlıyurt'a ateş etti. Abdan, silah seslerini duyup olay yerine gelen Gündüz Çamlıyurt'un amcası Cemalettin Çamlıyurt'a da ateş etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Gündüz Çamlıyurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan amca Cemalettin Çamlıyurt, ambulansla Damal Sağlık Merkezi'ne kaldırıldı. Cemalettin Çamlıyurt´un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, Kurban Abdan'ı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

        2023-07-13 17:03:55

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