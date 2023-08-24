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        Su samurları, kale surlarına tırmanırken görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 10:59 Güncelleme: 24.08.2023 - 11:00
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        Su samurları, kale surlarına tırmanırken görüntülendi
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        Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)NESLİ tehlike altında olan su samurları, tarihi Ardahan Kalesi'nin surlarına tırmanırken, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

        Tarihi Ardahan Kalesi'nin kıyısından geçen Kura Nehri'nde yaşayan Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından 'nesli yok olma tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan 3 su samuru görüldü. Havanın kararmasıyla birlikte sudan çıkan su samurları, bir süre gezindikten sonra surlara doğru tırmandı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Bir süre kale surlarında dolaşan su samurları daha sonra Kura Nehri'ne girip, kayboldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

        2023-08-24 10:58:46

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