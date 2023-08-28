Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da fırtına; çatılar uçtu, otomobiller hasar gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 19:03 Güncelleme: 28.08.2023 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da fırtına; çatılar uçtu, otomobiller hasar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dinçer AKTEMUR/ ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına, iki apartmanın çatısını uçurdu, otomobiller hasar gördü.

        Kentte akşam saatlerinde yağmur ve fırtınanın etkisiyle İnönü Mahallesinde iki apartmanın çatısı uçtu. Otoparka savrulan çatı, elektrik hattını kopardı, iki otomobilde hasara neden oldu. Ekipler kopan elektrik hattını onardı, AFAD ise hasar tespit çalışması yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR

        2023-08-28 19:03:00

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Ardahan'da gönüllü veterinerler sahipsiz hayvanları aşılama çalışmasına kat...
        Ardahan'da gönüllü veterinerler sahipsiz hayvanları aşılama çalışmasına kat...
        Ardahan'da "mayıs sinekleri"nin günlerdir devam eden "ölüm uçuşu" sona erdi
        Ardahan'da "mayıs sinekleri"nin günlerdir devam eden "ölüm uçuşu" sona erdi
        Yabancı gençlere Ardahan'ın tarihi ve turistik yerleri tanıtılıyor
        Yabancı gençlere Ardahan'ın tarihi ve turistik yerleri tanıtılıyor
        Ardahan'da 131 bin 596 kök Hint keneviri imha edildi
        Ardahan'da 131 bin 596 kök Hint keneviri imha edildi
        Ardahan'da uyuşturucu ticaretinden hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ya...
        Ardahan'da uyuşturucu ticaretinden hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ya...
        Modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı 1 Eylül'de açılacak
        Modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı 1 Eylül'de açılacak