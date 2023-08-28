Ardahan'da fırtına; çatılar uçtu, otomobiller hasar gördü

Dinçer AKTEMUR/ ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına, iki apartmanın çatısını uçurdu, otomobiller hasar gördü.

Kentte akşam saatlerinde yağmur ve fırtınanın etkisiyle İnönü Mahallesinde iki apartmanın çatısı uçtu. Otoparka savrulan çatı, elektrik hattını kopardı, iki otomobilde hasara neden oldu. Ekipler kopan elektrik hattını onardı, AFAD ise hasar tespit çalışması yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR

2023-08-28 19:03:00