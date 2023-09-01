Modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı, Bakan Bolat'ın katıldığı törenle açıldı

Dinçar AKTEMUR Alper TURGUT / POSOF (Ardahan),(DHA)TÜRKİYE'den Gürcistan'a geçilen ve TOBB tarafından modernize edilen Türkgözü Sınır Kapısı'nın açılışı Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla yapıldı.

Türkiye'nin Gürcistan'dan Kafkaslara açılan Posof Türkgözü Sınır Kapısı'nın modernize edilmesi için TOBB 2021'de başlanan çalışmalar, tamamlandı. Çift yönlü peronlar, gümrük binalarının yanı sıra restoran, satış mağazası, hangarlar ile personelin kullanacağı lojmanların da yer aldığı Ardahan'ın Posof ilçesindeki Gürcistan sınırındaki gümrük kapısı, son teknolojik imkanlarla donatıldı. Fiili olarak 1995 yılında hizmet vermeye başlayan gümrük kapısı, daha iyi hizmet sunulması için TOBB tarafından modernize edildi. 24 bin metrekare alana sahip sınır kapısının yaklaşık 8 bin metrekaresi yeşil alandan oluşuyor. TOBB Gürcistan sınırında daha önce Ardahan'da Çıldır-Aktaş, Artvin'de Sarp kapılarını da modernize ettirmişti.

152 GÜMRÜK KAPISINI YÖNETİYORUZ

Yenilenen Türkgözü Gümrük Kapısının açılışı Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımı ile yapıldı. Açılışta konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat,

Türkiye'nin geçen yıl itibariyle 620 milyar dolar ihracat ve ithalat toplamı olan dış ticaretinin gerçekleştirdildiği 152 gümrük kapısının yönetiminden sorumlu olduklarını söyledi.

Bakan Bolat, "Gümrük kapılarının modernize edilmesinde TOBB ile işbirliği yaparak 13 tane gümrük kapısını modernize ettik. Gürbulak'ta çalışmalar devam ediyor. İnşallah onun da açılışını birlikte yapacağız. Birlikte Türkiye'mizin dış ticaretinin artması ve Türkiye'nin gerek ulaştırma koridoru, ticaret koridoru, transit ticaret koridoru olması noktasında çok önemli bir faaliyeti birlikte icra ediyoruz. Dış ticaretimiz ne kadar artarsa ülkeler arasındaki barış ve dostluk artacak, refah artacak. Ülkelerin büyümesi, zenginliği artacak. Türkiye'miz uluslarası ticaret açısından çok önemli bir ulaştırma koridorunun tam merkezinde yeralıyor. Doğu, batı ekseninde kıtaları birbirine bağlayan stratejik, coğrafi bir konuma sanibiz. Bu da bize Allah'ın bir nimeti. Burada bizi Kafkaslara, Rusya'ya, kuzeye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine ve uzak doğuya İpek yoluyla bağlayan çok önemli bir geçiş noktası olarak da komşu ülke Gürcistan'la çok önemli bir sınırı paylaşıyoruz. Bu sınırdımızda 3 tane gümrük kapımız var. Her iki ülkeye de hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

MODERN GÜMRÜK KAPILARINA İHTİYACIMIZ VAR

Son 20 yılda hükümetlerinin Türkiye'nin alt yapı, üst yapı yatırımları, ulaştırma alt yapı yatırımları için 180 milyar dolarlık projeleri başarıyla gerçekleştirdiğini ifade eden Bolat, şunları söyledi:

"Türkiye'nin liman, kapı ve taşıma altyapılarının kapasitelerinin artırılması, gümrük işlem geçişlerinin kolaylaştırılması büyük öneme sahipti. Son 20 yılda hükümetimiz Türkiye'nin alt yapı, üst yapı yatırımları, ulaştırma alt yapı yatırımları için 180 milyar dolarlık projeleri başarıyla gerçekleştirdi. Dünyanın en yeni, işleyen alt yapılarına sahip olmasını sağladı. Bizim ihracatımız geçen yıl 254 milyar dolar idi. Bu sene de şu anda aynı rakamdayız. Çünkü dünya ticareti geriledi. Biz depremin olumsuz etkilerine rağmen ihracatımızda aynı seviyeyi koruduk. Bu ihracıtımızın yüzde 59'u deniz yoluyla yapılırken, yüzde 31'i kara yoluyla, yüzde 8'i havayoluyla yapılıyor. Demek ki yaklaşık ihracatımızın 3'te 1'inin yapıldığı kara yollarımızda sınır geçişlerimizde çok modern, hızlı ve dijital bir şekilde işleyen gümrük kapılarını ihtiyacımız var. Ticaret Bakanlığı olarak gümrük genel müdürlüğü ve gümrük muhafaza genel müdürlüğü ekiplerimiz bakanlık çalışanlarının 3'de 2'sini oluşturmaktadır. Türkiyenin 620 milyar dolarlık dış ticareti bakanlığmız gümrük teşkilatlarımızın çalışmalarıyla yönetilmektedir. Buradaki başarımız dış ticaretinin artmasını sağlayacaktır. Amacımız ihracatçılarımız, ithalatçılarımıza etkin, hızlı, efektif, güvenilir ve güçlü bir işlem yapmayı başarmaktardır. Bu minvalde doğu sınırlarımızda yer alan gümrük kapılarımızın ihracat ithalat ve transit kapasitelerinin geliştiriilmesi, yolcu işlemlerinin hızlı geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Gürcistanl'la aramızdaki anlaşma gereği kimlik belgesi kullanılması yolcu geçişlerinde çok önelmli bir artışı sağlamıştır. Gürcistan'a açılan kapılarımız Sarp, Türkgözü ve Aktaş Kapılarımızdan 2021 yılında giriş çıkış yapan araç sayısı 534 bin iken 2022'de bu rakam yüzde 76 artış ile 940 bine ulaştı. Görüyorsunuz bu modernleştirme çalışmalarının faydası. Ticarette hem yolcu hem araç hem ihracat ithalat trafiği hızlandırmıştır. Yine ülkemize 2022'de hava, deniz, karayomluyla gelen 60 milyon yolcunun 10-15 milyonu kara yoluyla gelmiştir. 15 milyon yolcunun 3 milyona yakın rakamı Sarp, Türkgözü ve Aktaş kapılarından giriş yapmışlardır. Bu üç kapımızda 2022'de 5.4 milyon yolcunun gümrük işlemi gerçekleştirilmiştir. 2023'ün ilk 7 ayında ise 3,5 milyona ulaşmış bulunmaktadır. Günlük yolcu trafiği 16 bin civarındadır. 2022'de gümrük kapılarımızda, ülkemiz genelinde 9,5 milyon aracın, toplam 28 milyon yolcunun işlemini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu kadar yüksek trafiğin yönetilmesi için modern ve gelişmiş bir altyapıya çok büyük ihtiyaç varrdı. Dijital alt yapısı tamamlanan X RAY ışınları ile kontroller yapılmaktadır. İnsan kaynağımızı da sürekli netilik ve nicelik olarak artırıyoruz. Diğer kurumlarla da elektronik veri alışverişini gerçekleştiriyoruz. Tek pencere uygulamasıyla da dış ticarete konu eşyaya ilişkin gümrük işlemlerini hızlandırıyoruz."

'12 SINIR KAPISINI EN İLERİ TEKNOLOJİYLE YENİLEDİK'

Törende konuşan "Bugün Ardahan´ı ve ülkemizi, Kafkaslara ve Asya´ya daha güçlü bir şekilde bağlayacak, bu topraklara daha fazla refah ve zenginlik getirecek, çok önemli bir adım atıyoruz" diyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkıloğlu da şöyle konuştu:

"Ülkemiz ve iş dünyamız adına gururlu ve mutluyuz. Ekonominin temel kuralı şudur. Bir yerde ticaret varsa para vardır. Para varsa zenginlik vardır. Zenginlik varsa da huzur vardır. İşte bu vizyonla hareket ettik. Ticaretin rotasını, bu coğrafyaya çevirmeyi hedefledik. Türkgözü Sınır Kapısı'yla, bu hedefimiz doğrultusunda bir adım daha attık. Hükümetimizin olumlu yaklaşımı ve onayıyla dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Kara gümrük kapılarını yap-işlet-devret modeliyle modernize etmeye başladık. Bunu yaparken devlete tek kuruş maliyet yüklemedik. Kamu bütçesinden tek bir kuruş harcama yaptırmadık. Üstelik, daha etkin ve hacimli çalışan kapılar sayesinde, devletin vergi gelirleri katlanarak arttı. Bugüne kadar 12 sınır kapısını en ileri teknolojiyi kullanarak tamamen yeniledik ve ülkemize kazandırdık. Modernize ettiğimiz kapılarda, bekleme süreleri yarı yarıya azaldı. Geçiş hacmi katlanarak arttı. Bütün bunlar için, Oda-Borsa camiası olarak, tam 660 milyon dolarlık yatırım yaptık. Türkgözü Gümrük Kapısı'nı modernize etmek için de 180 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Yani devleti bu kadar para harcamaktan kurtardık. Bu kapılardan elde edilen gelirden de, devletimiz 340 milyon dolar daha fazla, vergi geliri sağladı. Demek ki Oda-Borsa camiası olarak, devletimizin kasasına 1 milyar dolar kazandırmış olduk. Bundan da sadece devlet değil, özel sektörümüz ve üyelerimiz de kazandı. Ülkemizden kara yolu ile yapılan ihracatın yüzde 85´i, modernize edilen bu kapılardan geçiyor. Yeni kapılar sayesinde, mal taşıyan TIR'ların bekleme süreleri kısaldı. Özel sektörümüz navlun masrafından tasarruf etti. Ayrıca ülkemize gelirken, Türkiye´nin görünen ilk yüzü olan çağdaş, güvenli ve konforlu tesislerimizle, ülkemizin prestijini de yükselttik. Kamu ve özel sektör ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz bu proje, dünyada da büyük beğeni topladı. Birleşmiş Milletler tarafından ilk defa, Türkiye´nin bir projesi, dünya çapında en iyi örnek olarak seçildi ve gösterildi. Bütün dünyaya `eğer sınır geçişlerinizi hızlı hale getirecekseniz, güvenli hale getirecekseniz, Türkiye´nin yaptığı gibi yapın´ dediler. Tecrübe ve bilgimizi dünyaya ihraç etme noktasına geldik."

Hisarcıklıoğlu, "İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olan 57 İslam ülkesindeki kara gümrük kapılarını modernize etmeyi amaçladık. Yakında faaliyete geçecek bu ortak iştirakimizle birlikte küresel piyasalarda da ismimizi duyurmuş olacağız. TOBB olarak Gürcistan sınırında daha önce Ardahan'da Çıldır-Aktaş, Artvin'de Sarp kapılarını modernize etmiştik. Bugünden itibaren başta Gürcistan olmak üzere, Kafkaslar ve Orta Asya'ya, Türkgözü ile daha güçlü şekilde bağlanmış olacağız. Türkgözü Gümrük Kapısı´nın, Ardahan başta olmak üzere bölgemize ve ülkemiz ekonomisine, tüccar ve sanayicisine hayır ve bereket getirmesini diliyorum."

DHA-Ekonomi Türkiye-Ardahan / Posof Dinçer AKTEMUR Alper TURGUT

2023-09-01 16:51:17