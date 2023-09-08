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        Çıldır Gölü'ne 150 bin yavru sazan bırakıldı

        ARDAHAN'dabalıkpopülasyonunu artırmak için Elazığ'dan getirilen 150 bin yavru sazan, Çıldır Gölü'ne bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 13:53 Güncelleme: 08.09.2023 - 13:54
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        Çıldır Gölü'ne 150 bin yavru sazan bırakıldı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında; Elazığ Keban Su Ürünleri İşletmesi'nde üretilen 150 bin yavru sazan, Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne gönderildi. Balık taşıma kamyonu ile getirilen yavru sazanlar, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Cineviz'in gözetiminde, Çıldır Gölü´ne bırakıldı.

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