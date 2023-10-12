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        Ardahan'da soğuk hava etkili; ateş yakıp müşteri beklediler

        SOĞUKhavanınetkili olduğu Ardahan'da pazar esnafı, korunmak için ateş yakıp, bir yandan da ısınarak müşteri bekledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 09:56 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:00
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        Ardahan'da soğuk hava etkili; ateş yakıp müşteri beklediler
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        SOĞUKhavanınetkili olduğu Ardahan'da pazar esnafı, korunmak için ateş yakıp, bir yandan da ısınarak müşteri bekledi.

        Hava sıcaklığının özellikle geceleri sıfırın altına düştüğü Ardahan'da, otomobil camları buz tuttu, bitkilerde kırağı oluştu. Soğuk havanın etkisinin sürdürdüğü kentte, sabah erken saatlerde tezgah açan pazar esnafı da korunmak için ateş yakıp, ısındı. Diğer kentlerden de Ardahan'a gelip, müşteri bekleyen pazar esnafı, soğuk havadan dert yandı.

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