Çiftliğe inen kurtlar kamerada
ARDAHAN'dabirçiftliğe inip, yiyecek arayan 2 kurt, güvenlik kamerasına yansıdı.
ARDAHAN'dabirçiftliğe inip, yiyecek arayan 2 kurt, güvenlik kamerasına yansıdı.
Halilefendi Mahallesi'nde Özcan Akpınar'a ait çiftliğin güvenlik kamerası görüntülere göre; gece saatlerinde 2 kurt, bölgeye inip, yiyecek aradı. Çiftliğin bahçesinde dolanan kurtlar, bir süre sonra uzaklaştı. Kameradan kurtları görünce çok şaşırdığını belirten Akpınar, ahırın kapalı olduğunu, bu nedenle kurtların hayvanlarına zarar vermediğini söyledi.
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