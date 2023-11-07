Çiftliğe inen kurtlar kamerada

ARDAHAN'dabirçiftliğe inip, yiyecek arayan 2 kurt, güvenlik kamerasına yansıdı.

Halilefendi Mahallesi'nde Özcan Akpınar'a ait çiftliğin güvenlik kamerası görüntülere göre; gece saatlerinde 2 kurt, bölgeye inip, yiyecek aradı. Çiftliğin bahçesinde dolanan kurtlar, bir süre sonra uzaklaştı. Kameradan kurtları görünce çok şaşırdığını belirten Akpınar, ahırın kapalı olduğunu, bu nedenle kurtların hayvanlarına zarar vermediğini söyledi.