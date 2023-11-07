Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Çiftliğe inen kurtlar kamerada

        ARDAHAN'dabirçiftliğe inip, yiyecek arayan 2 kurt, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 12:20 Güncelleme: 07.11.2023 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çiftliğe inen kurtlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARDAHAN'dabirçiftliğe inip, yiyecek arayan 2 kurt, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Halilefendi Mahallesi'nde Özcan Akpınar'a ait çiftliğin güvenlik kamerası görüntülere göre; gece saatlerinde 2 kurt, bölgeye inip, yiyecek aradı. Çiftliğin bahçesinde dolanan kurtlar, bir süre sonra uzaklaştı. Kameradan kurtları görünce çok şaşırdığını belirten Akpınar, ahırın kapalı olduğunu, bu nedenle kurtların hayvanlarına zarar vermediğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eski çalışanını öldürmüştü! Cinayet perdesi aralandı!
        Eski çalışanını öldürmüştü! Cinayet perdesi aralandı!
        Özel'den ittifak açıklaması: Kapımız açık
        Özel'den ittifak açıklaması: Kapımız açık
        20 polis son anda kurtuldu!
        20 polis son anda kurtuldu!
        1 anne ve 5 çocuk... Kahreden fotoğraf!
        1 anne ve 5 çocuk... Kahreden fotoğraf!
        Akılalmaz penaltı
        Akılalmaz penaltı
        İsrailli bakanın açıklamaları sonrası Netanyahu'dan karar
        İsrailli bakanın açıklamaları sonrası Netanyahu'dan karar
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Başkanlığa 3 aday!
        Başkanlığa 3 aday!
        İngiltere 'fişi çekilebilir' demişti! O bebeğe İtalya'dan vatandaşlık
        İngiltere 'fişi çekilebilir' demişti! O bebeğe İtalya'dan vatandaşlık
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde çok önemli operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde çok önemli operasyon!
        Muslera oynamak istiyor!
        Muslera oynamak istiyor!
        Engin ve Dilan Polat'ın şirketlerine kayyım atandı!
        Engin ve Dilan Polat'ın şirketlerine kayyım atandı!
        Dehşet kameraya yansıdı! 3 kişi tutuklandı! Acil servis ringe döndü!
        Dehşet kameraya yansıdı! 3 kişi tutuklandı! Acil servis ringe döndü!
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"

        Benzer Haberler

        Ardahan'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakaland...
        Ardahan'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakaland...
        Ardahan'daki gümrük kapılarında 6 zanlı yakalandı
        Ardahan'daki gümrük kapılarında 6 zanlı yakalandı
        Ardahan'da "Eğitim Niteliğinin Artırılması Eylem Planı" hazırlandı
        Ardahan'da "Eğitim Niteliğinin Artırılması Eylem Planı" hazırlandı
        Ardahan, Kars ve Erzincan'da İsrail menşeli ürünler için boykot kararı
        Ardahan, Kars ve Erzincan'da İsrail menşeli ürünler için boykot kararı
        Ardahan'da sonbahar renkleri hakim oldu
        Ardahan'da sonbahar renkleri hakim oldu
        Ardahan'da ortaokul öğrencisi yarışmadaki birincilik ödülünü Filistin'e bağ...
        Ardahan'da ortaokul öğrencisi yarışmadaki birincilik ödülünü Filistin'e bağ...