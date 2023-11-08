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        Ardahan´da soğuk hava ve kırağı etkili oldu

        TÜRKİYE´ninen soğuk yerleşim yeri olan Ardahan´ın Göle ilçesinde termometreler dün gece sıfırın altında 7,4 dereceyi gösterdi. Bitkiler kırağıyla kaplandı, otomobil camları buz tuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 11:31 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:42
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        Ardahan´da soğuk hava ve kırağı etkili oldu
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        TÜRKİYE´ninen soğuk yerleşim yeri olan Ardahan´ın Göle ilçesinde termometreler dün gece sıfırın altında 7,4 dereceyi gösterdi. Bitkiler kırağıyla kaplandı, otomobil camları buz tuttu.

        Kentte yüksek kesimlerdeki kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu. Dün gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 7,4 derece ile Göle ilçesinde ölçüldü. Termometrelerin eksi 4 dereceyi gösterdiği kent merkezinde ise otomobil camları buz tuttu, ağaç yaprakları ve bitkiler kırağı tuttu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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