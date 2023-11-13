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        Çatıyı onarırken motorlu testere ile kazara boynunu kesen 2 çocuk babası öldü

        ARDAHAN'daevinin çatısını onarırken kendi kullandığı motorlu testere ile boynundan yaralanan 2 çocuk babası Erkan Bilgili (41), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 13.11.2023 - 12:00
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        Çatıyı onarırken motorlu testere ile kazara boynunu kesen 2 çocuk babası öldü
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        ARDAHAN'daevinin çatısını onarırken kendi kullandığı motorlu testere ile boynundan yaralanan 2 çocuk babası Erkan Bilgili (41), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Çamlıçatak köyündeki evinin çatısında onarım yapan 2 çocuk babası Erkan Bilgili, kullandığı motorlu testereyi kaldırınca boynundan yaralandı. İhbarla bölgeye ambulans sevk edildi. Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bilgili, kurtarılamadı. Bilgili'nin cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Ardahan / Merkez - Dinçer AKTEMUR

        2023-11-13 11:49:20

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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