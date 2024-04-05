Ardahan'damevcut Belediye Başkanı ve aynı zamanda CHP adayı Faruk Demir' in kazandığı seçimin, Ak Parti yönetiminin itirazını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edilerek yenilenmesine karar verilmişti. CHP yönetiminin yenileme kararının iptali için yapılan itirazı kabul eden İl Seçim Kurulu seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.

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