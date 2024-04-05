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        Ardahan'damevcut Belediye Başkanı ve aynı zamanda CHP adayı Faruk Demir' in kazandığı seçimin, Ak Parti yönetiminin itirazını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edilerek yenilenmesine karar verilmişti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 17:52 Güncelleme: 05.04.2024 - 17:52
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        Ardahan'damevcut Belediye Başkanı ve aynı zamanda CHP adayı Faruk Demir' in kazandığı seçimin, Ak Parti yönetiminin itirazını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edilerek yenilenmesine karar verilmişti. CHP yönetiminin yenileme kararının iptali için yapılan itirazı kabul eden İl Seçim Kurulu seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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