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        Ardahan'a dolu yağdı

        ARDAHAN'da öğle saatlerinde etkili olan dolu, kent merkezini beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 13:11 Güncelleme: 12.05.2024 - 13:15
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        Ardahan'a dolu yağdı
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        ARDAHAN'da öğle saatlerinde etkili olan dolu, kent merkezini beyaza bürüdü.

        Kentte, sabah erken saatlerde başlayan sağanak, yerini fındık büyüklüğünde doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika boyunca süren dolu, kent merkezini ve yüksek rakımlı köyleri beyaza bürüdü. Doluya hazırlıksız yakalanan bölge halkı, şemsiyelerle korunmaya çalışırken, bazı kişiler ise iş yerlerine sığındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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