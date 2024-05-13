Kura Nehri taştı; Ardahan Ovası göle döndü

Ardahan'da iki gündür aralıksız süren ve zaman zaman dolu ile etkili olan sağanak sebebiyle Göle ilçesi sınırlarında doğarak Gürcistan ve Azerbaycan toprakları üzerinden Hazar Denizi’ne dökülen Kura Nehri’nde taşkın meydana geldi. Nehrin yükselmesi sonucu tamamı meradan oluşan Ardahan Ovası suyla kaplandı.

ARDAHAN’da iki gündür devam eden sağanak sebebiyle Kura Nehri taşınca Ardahan Ovası suyla doldu.

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