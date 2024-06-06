Çıldır Gölü, kuş cennetine döndü

ARDAHAN'daki Çıldır Gölü, ilkbahar mevsimi ile göçmen kuşların akınına uğradı. İrili, ufaklı 6 adası bulunan göl, Van Gölü martısı ve tepeli pelikan başta olmak üzere kaz, yeşilbaş ördek, angut, karabatak gibi kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı suyu Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olma özelliği taşıyan, deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü, ilkbahar mevsimi ile göçmen kuşlarla dolup, taştı. Kış aylarında oluşan kalın buz tabakasının çözüldüğü gölde, Van Gölü martısı ve tepeli pelikan başta olmak üzere kaz, yeşilbaş ördek, angut, karabatak gibi kuş türleri ilk kez görüldü.