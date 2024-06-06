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        Çıldır Gölü, kuş cennetine döndü

        ARDAHAN'daki Çıldır Gölü, ilkbahar mevsimi ile göçmen kuşların akınına uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 09:58 Güncelleme: 06.06.2024 - 10:05
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        Çıldır Gölü, kuş cennetine döndü
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        ARDAHAN'daki Çıldır Gölü, ilkbahar mevsimi ile göçmen kuşların akınına uğradı. İrili, ufaklı 6 adası bulunan göl, Van Gölü martısı ve tepeli pelikan başta olmak üzere kaz, yeşilbaş ördek, angut, karabatak gibi kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

        Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı suyu Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olma özelliği taşıyan, deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü, ilkbahar mevsimi ile göçmen kuşlarla dolup, taştı. Kış aylarında oluşan kalın buz tabakasının çözüldüğü gölde, Van Gölü martısı ve tepeli pelikan başta olmak üzere kaz, yeşilbaş ördek, angut, karabatak gibi kuş türleri ilk kez görüldü.

        'HİÇBİRİ DİĞERİNİN BÖLGESİNE GİRMİYOR'

        Çıldır Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yüksel Kılıç, sıcak hava ile birlikte çeşitli kuş türlerinin gölü mesken tuttuğunu söyledi. Kuyucuk Gölü'nün kuruması ve Aktaş Gölü'ndeki trafik sesi nedeniyle kuşların Çıldır Gölü'ne geldiğini belirten Kılıç, "Şu anda tespit edilen 17 türde binlerce kuş, göle gelmiş durumda. 6 adacıkta her tür kendine bir yer belirlemiş ve hiçbiri diğerinin bölgesine girmiyor. 6-7 çeşit karabataktan tutun aynalı pelikan, tepeli pelikan, martı, ördek, angut, su tavuğu ve kaz gibi türler burayı mesken tutmuş durumda" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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