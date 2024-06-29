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        Karadağ'a 'Atatürk silueti' yansıdı, yüzlerce kişi akın etti

        ARDAHAN'ın Damal ilçesindeki Ata Mahallesi'nde, güneşin Karadağ sırtlarında Atatürk silueti oluşturması dolayısıyla yapılan 25'inci 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesi'nde Damal Şenlikleri' düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 19:19 Güncelleme: 29.06.2024 - 19:25
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        Karadağ'a 'Atatürk silueti' yansıdı, yüzlerce kişi akın etti
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        ARDAHAN'ın Damal ilçesindeki Ata Mahallesi'nde, güneşin Karadağ sırtlarında Atatürk silueti oluşturması dolayısıyla yapılan 25’inci 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesi'nde Damal Şenlikleri' düzenlendi. 

        Damal ormanlığında gerçekleştirilen şenliklerde halk oyunları gösterisi, yerel sanatçılar ve ozanlar, Kafkas Grubu Halk oyunları gösterileri yapıldı. Şenliklere CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Damal Kaymakam Vekili Emrah Akduman, ilçe kaymakamları, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt, ilçe belediye başkanlarıyla çok sayıda davetli katıldı.

        Damal Belediye Başkanı  Çamlıyurt, amaçlarının her yıl yapılan şenliklerle Atatürk siluetini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak olduğunu söyledi. Çamlıyurt, “Biz küçük bir ilçeyiz bunun bizlere verdiği avantajlar ve dezavantajlar var. Doğanın bize bahşettiği Atatürk siluetini dünyaya duyurabilmek, globalde daha ileri tutabilmek için bu tür festivallere ihtiyacımız var” dedi.

        Festival alanında gerçekleştirilen programın ardından Atatürk’ün siluetini izlemek için ilçeye bağlı Ata Mahallesi’ndeki seyir alanına geçildi. Atatürk Siluetini izlemeye gelenler bol bol selfie ve hatıra fotoğrafı çektirdi.  Bazı vatandaşlar, akşam saatlerinde hava serinleyince Atatürk siluetini sırtlarına aldıkları battaniyelerle izledi.

        Atatürk siluetini izlemeye gelen Fidan Atmaca, bu önemli olayı görmek için bir yıl beklediklerini söyledi.

        1954 YILINDA FARK EDİLDİ

        Atatürk silueti, ilk olarak 1954 yılında Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Siluetin 1975 yılında gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilen fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığı’na gönderildi. 1995’den beri her yıl temmuz ayında ‘Atatürk’ün İzinde ve Gölgesi'nde Damal Şenlikleri’ düzenlenmeye başlandı. Pandemi sebebiyle festivallere ara verilmişti.

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