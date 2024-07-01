Ardahan'da meraya yıldırım düştü, 5 büyükbaş öldü

Ardahan’da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmurla birlikte Göle ilçesinde art arda yıldırım düştü. Yeleçli köyü yaylasında merada otlayan büyükbaş sürüsüne isabet eden yıldırım nedeniyle 5 inek öldü.

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