Yaylada hayvanlarını otlatan Irmak'ın hayali futbolcu olmak

ARDAHAN’da yaylada kendilerine ait ineklerini otlatırken bir yandan da futbol oynayan Irmak Zarife Şeker’in (17) en büyük hayali, bir kadın futbol takımında oynamak. Hayalini gerçekleştirmek için beden eğitimi ve spor yüksekokulu (BESYO) sınavlarına hazırlandığını belirten Şeker, “İnekler yaylada otlarken ben de top koşturuyor, antrenman yapıyorum. Her iki ayağımı da kullanabiliyorum. Koyu Beşiktaşlıyım. Ronaldo hayranıyım. Videolarını izleyip onun yaptığı hareketleri birebir yapmaya çalışıyorum, ailem de bana büyük destek veriyor” dedi.

Göle ilçesi 15 kilometre mesafedeki Kuytuca köyünde yaşayan Nafire- Ahmet Şeker çiftinin biri erkek 5 çocuğundan dördüncüsü olan Irmak Zarife Şeker, ilkokul çağından beri köydeki erkeklerle futbol oynuyor. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Şeker, bu yıl çok istediği BESYO sınavlarına girebilmek için üniversite sınavında yeterli puanı alamadı. Önümüzdeki yıl şansını tekrar deneyeceğini belirten Irmak Zarife Şeker, “Küçükken köydeki erkeklerle top oynardım, onlardan iyi olduğum için bazen beni aralarına almazlar ve onları izlerdim. Futbol aşığıyım. Akranlarım bebekle oynarken ben topu yanımdan ayırmazdım. Lise bitti, üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Kendimize ait hayvanlarına otlatmak için yaylaya götürüyorum. İnekler otlarken ben de futbol topu ile çalışıyorum. Aslında solağım ama her iki ayağımı da iyi kullanıyorum. Tek hayalim bir kadın futbol takımında top koşturmak. Milli takım formasını giyip ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Bunun için BESYO’da okumak istiyorum. Ama şimdiden bir futbol takımından teklif gelirse on numara olur. Hem okur hem de top oynarım. Annem babam ve kardeşlerim de bana destek oluyor. Umarım hayalimi gerçekleştiririm” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’NİN EN İYİSİ OLURUM’ Irmak Zarife Şeker, Türkiye’de en çok beğendiği futbolcunun Semih Kılıçsoy, idolünün ise Ronaldo olduğunu söyledi. Ronaldo gibi birçok yıldız futbolcunun internette videolarını izleyip onların yaptıklarını bire bir yapmaya çalıştığını söyleyen Şeker, fırsat verildiğinde Türkiye’nin en iyi kadın futbolcusu olabileceğini belirtti. ‘İNŞALLAH ELİNDEN TUTAN OLUR’ Kızının hayallerine kavuşması ona destek verip dua ettiklerini söyleyen Nafire Şeker de “Onun tek hayali buydu, bir yetkili kardeşimiz elinden tutarsa çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Çocukluktan beri ağır işler yapardı, hayvanlara çobanlığa giderdi, ahırı temizler, ders çalışır ama sporunu hiç aksatmaz, sürekli top oynardı. Şimdi kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor, inşallah elinden tutan olur” dedi.