Ardahan'da şiddetli dolu; karayolunu beyaz örtü kapladı
ARDAHAN'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli dolu, Ardahan- Kars karayolunu beyaza bürüdü.
ARDAHAN'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli dolu, Ardahan- Kars karayolunu beyaza bürüdü.
Kentte akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili olurken, yağış, gecenin ilerleyen saatlerinde yerini şiddetli doluya bıraktı. Fındık büyüklüğündeki dolu, Ardahan- Kars karayolunu kar gibi beyaza bürüdü. Dolu nedeniyle araç sürücüleri güçlükle ilerledi.
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