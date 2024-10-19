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        Ardahan'a kar yağdı

        ARDAHAN kent merkezi, mevsimin ilk kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 10:23 Güncelleme: 19.10.2024 - 10:25
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        Ardahan'a kar yağdı
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        ARDAHAN kent merkezi, mevsimin ilk kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

        Kentte, geceden itibaren etkili olan yağmur, sabahın erken saatlerinde yerini kara bıraktı. Kent merkezi, sabaha karşı beyaza büründü. Araçlar ve bitkilerin üzerindeki kar, güzel görüntüler ortaya çıkardı. Güne karla uyanan bölge halkı, bu yıl karın erken yağdığını söyledi. Ardahan'da yaşayanlar, soba ve kaloriferlerin yakılmaya başlandığını ve kışlık giyeceklerinin de gardıroplarındaki yerlerini aldığını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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