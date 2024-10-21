Ardahan beyaza büründü

Gece yağan yağmur sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Yağan karla birlikte çevre beyaza büründü, ağaçlar ve bitkiler karla kaplandı. Yüksek kesimlerde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları, Kura Nehri kenarına kadar inerek beslenmeye çalıştı.

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