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        Ardahan beyaza büründü

        ARDAHAN, sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 13:59 Güncelleme: 21.10.2024 - 14:05
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        Ardahan beyaza büründü
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        ARDAHAN, sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

        Gece yağan yağmur sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Yağan karla birlikte çevre beyaza büründü, ağaçlar ve bitkiler karla kaplandı. Yüksek kesimlerde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları, Kura Nehri kenarına kadar inerek beslenmeye çalıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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