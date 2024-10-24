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        Ardahan'da soğuk hava ve kırağı etkili oldu

        TÜRKİYE'nin en soğuk yerleşim yeri olan Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler dün gece sıfırın altında 8 dereceyi gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 13:11 Güncelleme: 24.10.2024 - 13:15
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        Ardahan'da soğuk hava ve kırağı etkili oldu
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        TÜRKİYE’nin en soğuk yerleşim yeri olan Ardahan’ın Göle ilçesinde termometreler dün gece sıfırın altında 8 dereceyi gösterdi. Bitkiler kırağı tuttu, otomobil camları buzla kaplandı.

        Kentte yüksek kesimlerdeki kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya başladı. Dün gece Göle ilçesinde en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 8 derece olarak ölçüldü. Kent merkezinde ise termometreler sıfırın altında 5,7 dereceyi gösterdi. Soğuk havanın etkisiyle kent genelinde otomobil camları buzla kaplandı. Ağaç yaprakları ve bitkiler kırağı tuttu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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