Ardahan'da soğuk hava ve kırağı etkili oldu

Kentte yüksek kesimlerdeki kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya başladı. Dün gece Göle ilçesinde en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 8 derece olarak ölçüldü. Kent merkezinde ise termometreler sıfırın altında 5,7 dereceyi gösterdi. Soğuk havanın etkisiyle kent genelinde otomobil camları buzla kaplandı. Ağaç yaprakları ve bitkiler kırağı tuttu.

TÜRKİYE’nin en soğuk yerleşim yeri olan Ardahan’ın Göle ilçesinde termometreler dün gece sıfırın altında 8 dereceyi gösterdi. Bitkiler kırağı tuttu, otomobil camları buzla kaplandı.

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