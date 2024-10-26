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        Ardahan-Kars kara yolunda sis ve kar yağışı

        ARDAHAN-Karskara yolunda sis ve kar yağışı etkili oldu, sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 14:40 Güncelleme: 26.10.2024 - 14:45
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        Ardahan-Kars kara yolunda sis ve kar yağışı
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        ARDAHAN-Karskara yolunda sis ve kar yağışı etkili oldu, sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.

        Ardahan'da öğle saatlerinde sis ve kar yağışı etkili oldu. Ardahan-Kars kara yolu beyaz örtü ile kaplanırken, etkili olan sis sürücüleri zorladı. Sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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