Ardahan-Kars kara yolunda sis ve kar yağışı

ARDAHAN-Karskara yolunda sis ve kar yağışı etkili oldu, sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.

Ardahan'da öğle saatlerinde sis ve kar yağışı etkili oldu. Ardahan-Kars kara yolu beyaz örtü ile kaplanırken, etkili olan sis sürücüleri zorladı. Sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.